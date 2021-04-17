56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris -Turgutreis etabı başladı
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris -Turgutreis etabı başladı

Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) yedinci günündeki 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı start aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) yedinci günündeki 180 kilometrelik Marmaris-Turgutreis etabı start aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Atatürk Caddesi'nden başlayan etabın startını, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy verdi.

TUR 2021'in yedinci gününde bisikletçiler, Marmaris'ten başlayıp, Ula, Menteşe, Yatağan, Milas ilçelerini geçip Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'nde bitecek 180 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun yedinci etabına 24 takımdan 151 bisikletçi katıldı.

Tur, yarın Spor Toto sponsorluğunda 160.3 kilometrelik Bodrum-Kuşadası etabıyla sona erecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris -Turgutreis etabı başladı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris -Turgutreis etabı başladı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris -Turgutreis etabı başladı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Marmaris -Turgutreis etabı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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