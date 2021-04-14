56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı

Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Güncel

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya-Kemer'de dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabı Salcano Alanya-Kemer'de dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayıp Kemer'de sona eren etabın ödül töreninde birinci Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, ikinci Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ve üçüncü Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu dördüncü günün sonunda yine Cavendish giydi. Cavendish yarın genel klasman birincisi olarak turkuaz mayoyu taşıyacağı için yeşil mayo 5. etapta yine Jasper Philipsen'in üzerinde olacak.

Dördüncü etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts yine giymeye hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo ise Androni Giocattoli takımından İtalyan Nicola Venchiarutti'den Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'e geçti.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Vladimir Putin Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Hande Erçel Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Fatih Terim Yılmaz Vural Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Dördüncü etap sonunda sporcular ödüllerini aldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 16:39:02. #1.16#

title