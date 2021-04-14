56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Bayrağıyla koşarak gelen çocuk Atlı polisler Vatandaşlar Bisikletçilerin geçişi, bayrak sallayan çocuklar Helikopterler Kavşakta sandalyeleriyle oturan vatandaşlar Bir vatandaşın oynaması ANTALYA - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşuldu.

Bayrağıyla koşarak gelen çocuk

Atlı polisler

Vatandaşlar

Bisikletçilerin geçişi, bayrak sallayan çocuklar

Helikopterler

Kavşakta sandalyeleriyle oturan vatandaşlar

Bir vatandaşın oynaması ANTALYA - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşuldu. Takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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