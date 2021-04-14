56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Alanya-Kemer etabı
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor
Bayrağıyla koşarak gelen çocuk Atlı polisler Vatandaşlar Bisikletçilerin geçişi, bayrak sallayan çocuklar Helikopterler Kavşakta sandalyeleriyle oturan vatandaşlar Bir vatandaşın oynaması ANTALYA - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşuldu.
Bayrağıyla koşarak gelen çocuk
Atlı polisler
Vatandaşlar
Bisikletçilerin geçişi, bayrak sallayan çocuklar
Helikopterler
Kavşakta sandalyeleriyle oturan vatandaşlar
Bir vatandaşın oynaması ANTALYA - 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun dördüncü etabı koşuldu. Takımlar 184,4 kilometrelik Alanya-Kemer parkurunda mücadele verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden