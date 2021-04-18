56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu (TUR 2021), Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego kazandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Konya'da başlayan ve 8. günün sonunda Bodrum-Kuşadası arasındaki 160.3 kilometrelik son etapla sona eren TUR 2021'de bisikletçiler, 1244 kilometre pedal çevirdi.

Delko takımının 26 yaşındaki bisikletçisi Gallego, sekiz etap sonunda elde ettiği 29 saat 19 dakika 40 saniyelik derecesiyle genel klasmanda ilk sırada yer alarak turkuaz mayonun sahibi oldu ve TUR 2021'de şampiyonluğu elde etti.

İspanyol bisikletçinin 1 saniye gerisinde Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec ekibinden Arjantinli Eduardo Sepulveda ise 6 saniye geriden üçüncü sırayı aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun sekizinci ve son etabını ise Belçika'nın Deceuninck-Quick Step ekibinden Büyük Britanyalı Mark Cavendish 3 saat 24 dakika 38 saniyelik süresiyle birinci sırada bitirdi.

Karla başladı, güneş açtı, yağmurla bitti

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda bisikletçiler bütün mevsimleri yaşamış oldu.

Kapadokya'da yapılması planlanan ilk etap yoğun kar yağışıyla iptal edilmişti. Kapadokya-Kapadokya etabının yerine bisikletçiler Konya'da oldukça soğuk havada 72.4 kilometrelik bir parkurda tura başladı.

Daha sonra Akdeniz'in sıcak sahillerine inerek güneşli havayı gören (Alanya-Kemer) bisikletçiler, genel klasmanı doğrudan belirleyen Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında 1850 metre rakıma çıktılar.

Sporcuları Ege sahillerinde de serin ve rüzgarlı bir hava karşıladı. Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum'la devam eden TUR 2021 yağmurun çiselediği Kuşadası'nda sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 15:02:14. #1.15#

title