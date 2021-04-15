56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer-Elmalı'da (Göğübeli) dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi
İsrail zor da olsa itiraf etti: Türk donanması bölgenin en güçlüsü haline geldi

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer-Elmalı'da (Göğübeli) dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve Antalya'nın Kemer ilçesinde başlayıp Elmalı'da sona eren etabın ödül töreninde Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci, Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine ikinci, İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü olarak podyuma çıktı.

Sporculara ödüllerini Elmalı Kaymakamı Harun Kazez, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı takdim etti.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu beşinci günün sonunda Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish giydi.

Beşinci etap sonunda en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Ukraynalı Vitaly Buts giymeye yine hak kazandı.

Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayo da Hollanda takımı Abloc'un Hollandalı sporcusu Ivar Slik'te kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:02:00. #1.16#

title