56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer-Elmalı'yı (Göğübeli) Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci bitirdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Türk Hava Yolları Kemer-Elmalı'yı (Göğübeli) Fransa'nın Delko takımından İspanyol bisikletçi Jose Manuel Diaz Gallego birinci bitirdi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Doktor Derviş Eroğlu Caddesi'nden başlayan 160.3 kilometrelik etabın startına 167 sporcu katıldı. Yarışta dün yaşanan kaza sonucu bugün iki sporcu daha etaba giremedi.

Turda bugün yaşanan bir kaza sonucu ise Team SKS Sauerland NRW takımından Alman sporcu Johannes Adamietz de etabı tamamlayamadı.

Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak, genellikle tırmanışın olduğu etabı Jose Manuel Diaz Gallego 4 saat 25 dakika 25 saniyeyle bitirdi.

Beşinci etapta ikinci Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Avustralyalı Jay Vine üçüncü ise İtalya'nın Androni Giocattoli-Sidermec takımından Arjantinli Eduardo Sepulveda oldu.

Turkuaz mayo yine Gallego'ya geçti

Turun 5. etabını birinci bitiren Jose Manuel Diaz Gallego, 18 saat 38 dakika 27 saniyeyle genel klasman liderliğine de yükseldi.

Böylece Gallego, üst üste 3 etap kazanan Mark Cavendish'ten turkuaz mayoyu aldı. İspanyol bisikletçi yarın Fethiye-Marmaris etabında turkuaz mayoyu giyecek.

Genel klasmanda Avustralyalı Jay Vine ikinci, Arjantinli Eduardo Sepulveda ise üçüncü sıraya yükseldi

6. etap Fethiye-Marmaris

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 6. etabı Fethiye-Marmaris arasında yapılacak.

Bisikletçiler, 129.1 kilometrelik bu etapta birinci olmak için mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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