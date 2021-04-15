56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kemer-Elmalı etabı başladı
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kemer-Elmalı etabı başladı

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) beşinci günündeki 160,3 kilometrelik Kemer-Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabı start aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) beşinci günündeki 160,3 kilometrelik Kemer-Elmalı (Göğübeli) tırmanış etabı start aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Doktor Derviş Eroğlu Caddesi'nden başlayan etabın startını, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici ve İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu verdi.

TUR 2021'in beşinci gününde bisikletçiler, Turkish Airlines sponsorluğunda Kemer'den başlayıp Elmalı'da (Göğübeli) bitecek 160,3 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Nevşehir-Kapadokya etabının iptal edildiği turda, Konya-Konya ve Beyşehir-Alanya'nın ardından Alanya-Kemer etabını da ilk sırada bitiren Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, üst üste üç etap kazanıp, genel klasmanda birinci olduğu için Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında turkuaz mayoyu giydi.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun beşinci etabı, genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kemer-Elmalı etabı başladı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kemer-Elmalı etabı başladı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kemer-Elmalı etabı başladı
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu - Kemer-Elmalı etabı başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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