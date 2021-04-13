56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı start aldı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) üçüncü günündeki 212,6 kilometrelik Beyşehir-Alanya etabı start aldı.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki tarihi Eşrefoğlu Camisi önünden başlayan Beyşehir-Alanya etabının startını, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir ve Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır verdi.

TUR 2021'in üçüncü gününde bisikletçiler, Eşrefoğlu Camisi önünden başlayıp Alanya'da bitecek 212,6 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun üçüncü etabına 25 takımdan 176 bisikletçi katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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