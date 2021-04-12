56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türk Hava Yolları Konya-Konya 2. etabını kazanan Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, uzun bir aradan sonra birinci gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Türk Hava Yolları Konya-Konya 2. etabını kazanan Belçika'nın Deceuninck-Quick-Step takımından Büyük Britanyalı Mark Cavendish, uzun bir aradan sonra birinci gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yarış sonrası açıklamalarda bulunan Cavendish, bin 159 gün sonra yarış kazandığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Uzun bir aradan sonra kazanmak çok güzel oldu. Bu duygudan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Alınacak çok dersler var. Zira bir sporcu düşünce bütün hesaplar bozuldu. Takım arkadaşlarımla bir plan yapamadık. Sadece 6 sporcu ile geldik. Fabio Jakobsen bizimle olamadı. Dolayısıyla daha temkinli davrandık. Önemli olan herkes kendini sonuna kadar etaba verdi."

Yarışın gidişatı hakkında da görüş belirten Büyük Britanyalı sporcu, "Shane Archbold beni çok uzun taşıdı. Alvaro Hodeg son kilometrede beni götürebilirdi. Son viraj dönülürken diğer rakiplerim beni kontrol altında tuttular. Jasper biraz önüme çıktı ama kazanmayı başardım. Quıck Step takımına çok teşekkür ederim. Takım direktörüm Patrick beni tekrar geriye dönmemi sağladı. Jasper ve Griepel'in önünde etap kazanmak kolay değil." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki