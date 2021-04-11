56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilgili, "Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'yla ilgili, "Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon." dedi.

Turun 1. ayağı Konya-Konya etabının ödül töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, salgın şartlarında tüm önlemleri alarak organizasyonu düzenlediklerini belirtti.

Turun önemine de dikkati çeken Kasapoğlu, "Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı himayelerinde böyle uzunca devam eden tek tur olma özelliği taşıyor. Hakikaten ülkemizin birbirinden değerli köşelerini ve cennet vatanımızı tanıtma ile bisiklet sporunun yaygınlaştırılması adına pek çok anlamlı mesajı içinde bulunduran bir organizasyon. Ülkemiz her sene çok daha başarılı devam ettiriyor." diye konuştu.

Bisiklet sporuna ciddi yatırımlar yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"19 yıllık spor devrimimiz içinde birçok spor branşımızı barındırıyor. Cumhurbaşkanımızın, belediye başkanlığı döneminden itibaren koymuş olduğu hedefler, vizyon ve bu anlamdaki gelinen nokta bir devrimi bize gösteriyor. Çıtayı her branşta yükseltiyoruz. Sözle değil, çalışmalarımızla bunu ortaya koyuyoruz. Bisikleti geliştirmek için de yeni takımlar kurduk. O takımların çalışmaları farklı başarılar getirecek. Bir çevre dostu aracı olan bisikletin gençlerimiz için spor aracı olması için de vitesi her geçen gün yükselttik. Gençlerimiz bugünlerin ve yarınların şampiyonları olarak bizi temsil edecek."

Spordaki iddialarının her alanda devam ettiğini de vurgulayan Kasapoğlu, Konya halkına da ev sahipliği için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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