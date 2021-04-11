56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. ayak Konya-Konya etabında dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldı.

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56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 1. ayak Konya-Konya etabında dereceye giren sporcular ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan aldı.

Konya'da koşulan etabın ardından Kültür Park'ta düzenlenen ödül töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sporculara başarı diledikleri yazılı mesajları okundu.

Birinci olan Rally takımından Hollandalı Arvid de Kleijn'a ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu takdim etti. İkinci olan UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen'e Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üçüncü Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier'e ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı madalyalarını verdi.

En iyi sprinterin aldığı yeşil mayoyu de Kleijn, en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu Abloc takımından Hollandalı Ivar Slik, Türkiye güzelliklerini temsil eden beyaz mayoyu ise Bingoal Pauwels Sauces takımından Belçikalı Sean de Bie aldı. Bu isimlere ödüllerini Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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