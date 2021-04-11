56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını, ABD'nin Rally takımından Hollandalı Arvid de Kleijn birinci bitirdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabını, ABD'nin Rally takımından Hollandalı Arvid de Kleijn birinci bitirdi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da telafi etabı koşuldu. 72.4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabında Mevlana Meydanı'ndan start alan 172 bisikletçi, Kozağaç Kavşağı, Konya Bilim Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi'nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamladı.

Yarışı Rally takımından Arvid de Kleijn, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

İlk etapta Norveç'in UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ikinci, Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier ise üçüncü sırayı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki