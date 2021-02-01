56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
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56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)

01.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 01.02.2021 11:22
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)

ÇİFTLİK SAHİBİ KAHRAMAN: HAYVANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TELEF OLDU Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 56 bin civcivin bulunduğu çiftliğin sahibi Hayrettin Kahraman o anları anlattı.

ÇİFTLİK SAHİBİ KAHRAMAN: HAYVANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TELEF OLDU 

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 56 bin civcivin bulunduğu çiftliğin sahibi Hayrettin Kahraman o anları anlattı. Yangın sırasından oğlunun içeride olduğunu ve güçlükle dışarı çıkabildiğini belirten Kahraman, "Yangın sabah 07.30 civarında çıktı. İçeride 56 bin civcivimiz vardı, dün öğleden sonra gelmişti. Önceki hafta burada kardan dolayı yüksek gerilim hattında sorunlar yaşandı, tüm elektrik tesisatımız yanmıştı. Yetkililere bildirdikten sonra her şeyiyle yenilemiştik. Dün kümesimize hayvanları koyduk, sabah 7.30 civarında yangın başlayınca büyük çoğunluğu telef oldu. Yangının henüz net olarak neden çıktığını bilmiyoruz." dedi. Yangından kurtulan civcivlerin duman solumasından dolayı enfeksiyon kapmış olabileceğini söyleyen Kahraman, "Az miktarda hayvanımız kaldı. Onlar da yangın nedeniyle duman soluyunca mikrop kapmıştır. Bu durumda firma geri alamaz, kaderine terk etmiş gibi olacak. Kurtarabildiğimiz kadarını köy halkına dağıtacağız. Başka kümeslere dağıtma şansımız yok. Çünkü gittikleri kümese de mikrop bulaştırır" diye konuştu. 

 


56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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