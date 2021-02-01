56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı
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56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı

01.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:54
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 56 bin civciv bulunan tavuk çiftliği alev alev yandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 56 bin civciv bulunan tavuk çiftliği alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, civcivlerin büyük kısmı telef oldu. 

Kartepe ilçesi İbrikdere Mahallesi'nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana kurulu tavuk çiftliğinde sabah saatlerinde yangın çıktı. 56 bin civcivin bulunduğu çiftlikteki yangını fark eden çalışanlar itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Adrese İzmit, Kartepe, Gölcük ve Başiskele ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 56 bin civcivin büyük kısmı telef oldu.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.


- Kocaeli
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı
56 bin civcivin bulunduğu tavuk çiftliği yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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