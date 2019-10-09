56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne doğru

09.10.2019 15:18

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Dünya Sineması bölümünde gösterilecek 10 film belirlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bu yıl 56'ncısı düzenlenecek festivalde, Dünya Sineması bölümünde dünyanın önemli festivallerinde büyük ilgi görmüş 10 film yer alacak. Bu yıl 72'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nde yarışan ve Altın Palmiye ödülünü kazanan Bong Joon Ho'nun kara komedi tarzındaki filmi "Parazit" Dünya Sineması bölümünde gösterilecek en önemli film olarak görülüyor.

Cannes'da "Belirli Bir Bakış" bölümünde en iyi film seçilen Brezilyalı yönetmen Karim Ainouz'un "Görünmez Yaşam" ile Fransız yönetmen Celine Sciamma'nın "En İyi Senaryo Ödülü"nün yanı sıra, Kuir Palmiye'yi de alan draması "Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi" de Antalya'da gösterilecek.

Festivalde ayrıca, Oscar ödüllü yönetmen Asif Kapadia'nın "Diego Maradona" aldı belgeseli de izleyiciyle buluşacak. Kült televizyon dizilerinin ödüllü oyuncusu Billie Piper'ın ilk yönetmenlik denemesi olan "Ayrık Otları" ve yönetmenliğini Lauren Greenfield'ın yaptığı "İpleri Elinde Tutan Kadın" belgeselinin ilk gösterimleri Altın Portakal Film Festivali'nde yapılacak .

Dünya Sineması bölümünde gösterilecek diğer filmler ise Romanyalı yönetmen Anca Damian'ın "Bir Köpeğin Fantastik Hikayesi", Brezilyalı yönetmen Alejandro Landes'in "Monos", Japon yönetmen Hirokazu Kore-eda'nın "Saklı Gerçekler" ve Fransız aktör Nicolas Bedos'un "Yeni Baştan" oldu.

Kaynak: AA