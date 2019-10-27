56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - "Bina" filmi sanatseverlerle buluştu

27.10.2019 18:40

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bina" adlı yarışma filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival çerçevesinde Orçun Behram'ın yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Perge Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin sonunda yönetmen Behram, oyuncular Gül Arıcı, Işıl Zeynep ve İhsan Önal, izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmin çekildiği mekanın çocukluk döneminde inşa edilen eski bir bina olduğunu ve burada daha önce "Sütun" isimli kısa film çektiğini anlatan Behram, filmi politik, otoriter güç ve medya üzerine çektiklerini söyledi.

Filmin belirli bir zamanda geçmediğini, evrensel konuları ele aldığını ifade eden Behram, "Filmdeki binanın çok estetiksiz olmasının nedeni, binaların insanlar üzerindeki etkileşimini ortaya koymaktı. Filmin karamsar olduğu yönünde eleştiriler var, karamsarlık da evrensel." diye konuştu.

Yönetmen Behram, filmlerinde umut olmadığını, yaşanan olaylara kötümser baktığını dile getirdi.

Başrol oyuncularından İhsan Önal ise projeyi seçerken öncelikle senaryolara baktığını ve "Bina" filmininin senaryosunu çok sevdiği için rolü kabul ettiğini anlattı.

Oyuncu Gül Arıcı da senaryoyu ilk okuduğunda çekilmesi zor bir film olarak düşündüğünü ancak mücadeleyi anlatan "Yasemin" karakterini sevdiğini ifade etti.

Kaynak: AA