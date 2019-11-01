56. Antalya Altın Portakal Film Festivali

01.11.2019 22:52

56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde en iyi film seçilen "Bozkır"ın yönetmeni Ali Özel, "Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti. Çok mutluyuz." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 56'ncısı düzenlenen festivalin Antalya Spor Salonu'nda yapılan tören sonrası en fazla ödül alan film olan "Bozkır"ın ekibi, gazetecilere salonda dışında poz verdi.

Filmin yönetmeni Ali Özel, yaptığı açıklamada, ilk filminin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde 10 ödül kazanmasının mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ekip olarak çok heyecan yaşadıklarını anlatan Özel, "Bozkır"ın toplumdaki bireylerin birbirini anlamamasını anlattığını ifade etti.

Ali Özel, "Toplumdaki bireylerin karşı tarafı dinlememesi üzerine odaklanan bir filmdi. Film tahminimce amacına ulaştı. Jüri de bizi takdir etti, çok mutluyuz." dedi.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile paylaşan "Bozkır" filmi oyuncusu Mücahit Koçak ise güzel bir filmde rol aldığını dile getirdi.

"Tahmin etmiyordum. Rüya gibiydi, çok mutluyum." diyen Koçak, "Beni cesaretlendiren, bana güvenen herkese çok teşekkür ediyorum. Senaryoyu okuduğumda çok etkilenmiştim. Bu duygu seyirciye de geçerse çok müthiş bir film olur diye düşünmüştüm ve öyle de oldu galiba. Umarım, bu filmi izleyen herkes kendinden bir parça bulacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA