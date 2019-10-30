30.10.2019 17:56

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan "Soluk" filminin gösterimi yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, Özkan Yılmaz'ın yönettiği film, Antalya Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda sanatseverlerle buluştu.

Hasta, hasta bakıcısı ve komşusu arasında yaşanan hikayenin konu edildiği film, izleyicilerin beğenisini topladı.

"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" kategorisinde yarışan filmin gösteriminin ardından, yönetmen Yılmaz ile oyuncular, Aslı İnandık, Uğur Polat ve Emrullah Çakay, festival çadırında izleyicilerin sorularını yanıtladı.

Filmde, ölüme giden bir adamın etrafında gelişen yaşanmış bir olayı anlattığını ifade eden Yılmaz, "Çok sevdiğimiz bir ağabeyimizin ölüme giden yolunu gözlemledik ve maalesef kendisini kaybettik. Hikayesini film yapmak aklımda yoktu ancak ağabeyimizin yaşadıklarını görünce bunu beyaz perdeye aktarmaya karar verdik." dedi.

Oyunculardan Uğur Polat da karakteri okuduğunda etkilendiğini söyledi. Filme iyi çalıştıklarını ve iyi konsantre olduklarını aktaran Polat, güzel bir çalışma ortaya koyduklarını ifade etti.

Oyuncu Aslı İnandık da filmdeki karakter ile kendisine meydan okuduğunu belirtti. Kendisinin genellikle komedi oyunlarında rol aldığını dile getiren İnandık, bu filmde ise farklı bir karakter ile seyirci karşısına çıktığını söyledi.

Kendisini ailesine anlatamayan, çok fazla ilgi alanı olmasına rağmen sönük bir karakteri canlandırdığını dile getiren İnandık, çok ciddi bir ön çalışma evresi geçirdiklerini belirtti.

Filmin konusu

Okulunu, hedeflerini, evliliğini, ailesini ve yaşamını yarım bırakan orta yaşlı huysuz bir adam, hayat dolu fakat içine kapanık genç bir kadın ile çocukluğu mezarlıklarda oynayarak geçmiş bir adamı konu alan filmde, hastalığının son evresindeki bir kişi ile hasta bakıcısı ve komşusu arasında geçen hikaye anlatılıyor.

Kaynak: AA