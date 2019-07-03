558 Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanına sertifika verildi

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü "Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri" konulu eğitimine katılan ziraat mühendisi ve tarım danışmanından oluşan 58 kursiyere sertifikaları İl Tarım ve Orman müdür yardımcısı Serbülent Ünal tarafından verildi.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Serbest çalışan Ziraat Mühendisleri ve Tarım danışmanlarına yönelik olarak başlatılan eğitim hamlesiyle bu yılın ilk 6 ayında düzenlenen 7 farklı eğitimde toplam 558 Ziraat Mühendisi ve Tarım Danışmanına eğitim verilerek, sertifikalandırıldı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Bugüne kadar bu minvalde 7 farklı eğitim programını hayata geçirdik. Bugüne kadar tamamen ücretsiz olmak üzere Bitkisel ve Hayvansal Üretim Uygulamaları, Tarımsal Üretimde Bitki Beslemenin Önemi, Bitki Sağlığında Entegre Mücadele, Sera Teknolojileri ve Sektöre Yönelik Kredi Uygulamaları, İyi Tarım Uygulamaları, Organik Tarım ve Hayvan Bakım Besleme ve Hayvancılık Desteklemeleri ve Bitki Koruma Ürünlerinin Önerilmesi Uygulanması ve Kayıt İşlemleri konularında eğitimler düzenledik ve toplamda 558 katılım ile bu eğitimleri gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde sektörün ihtiyaçları ve meslektaşlarımızın talepleri doğrultusunda yeni eğitimlerimiz olacak." denildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA