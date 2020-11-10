550 kilometreyi bisikletle gidip Ata'nın huzuruna çıktılar
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550 kilometreyi bisikletle gidip Ata'nın huzuruna çıktılar

10.11.2020 17:42 | Son Güncelleme: 10.11.2020 17:46
550 kilometreyi bisikletle gidip Ata'nın huzuruna çıktılar

Mersin'den Ankara'ya 550 kilometre pedal çeviren Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'dan emanet aldıkları Türk Bayrağını 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştırdı.

Mersin'den Ankara'ya 550 kilometre pedal çeviren Mersin Bisiklet Derneği (MERBİSDER) üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'dan emanet aldıkları Türk Bayrağını 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştırdı.

Toroslar Belediyesi'nin "10 Kasım Ata'ya Saygı" etkinliği kapsamında Toroslar Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle Ankara'ya uğurlanan, aralarında 2 görme engelli ve 2'si kadın olmak üzere 8 co-pilottan oluşan 10 kişilik ekip, 550 kilometrelik yolculuğu pedal çevirerek 5 günde tamamladı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümünde Anıtkabir'e ulaşan Mersinli bisikletliler, Başkan Yılmaz'ın kendilerine emanet ettiği Türk Bayrağını Ata'nın huzurunda dalgalandırdı.

"Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ederiz"

Bu yolculuğu Toroslar Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirdiklerini belirten MERBİSDER Başkanı Süleyman Uygun, "Toroslar Belediye Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'dan emanet aldığımız şanlı Türk Bayrağımızı büyük bir onurla Ata'mızın huzuruna ulaştırdık. Bu gururu bizimle paylaşan ve destek veren başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Mersin Bisiklet Derneği üyeleri bizleri gururlandırdı"

Başkan Yılmaz ise 5 günlük etabı pedal çevirerek başarıyla tamamlayan Mersin Bisiklet Derneği üyelerini tebrik ederek, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bu anlamlı etkinliğe destek vermekten büyük mutluluk duyduk. Bizler, cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren ve nice zorluklara rağmen şanlı bir destanın altına imzasını atan bir ecdadın torunlarıyız. Mersin Bisiklet Derneğinin değerli üyeleri de Ankara'ya kadar 5 gün süren zorlu bir etabı başarıyla tamamladı ve kendilerine emanet ettiğimiz şanlı Türk Bayrağımız ile birlikte Anıtkabir'e ulaşarak Atamızın huzuruna çıktılar. Kendilerini tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

550 kilometreyi bisikletle gidip Ata'nın huzuruna çıktılar
550 kilometreyi bisikletle gidip Ata'nın huzuruna çıktılar
550 kilometreyi bisikletle gidip Ata'nın huzuruna çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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