550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadının yıkımına başlanıldı. 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen inşaat ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon TL'lik ödenek tahsis edildi.

"550 gün içinde stadımız Bilecik halkının hizmetine sunulacaktır"

Stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunacaklarını anlatan İl Müdürü Özdemir; "2014 yılında yoğun kar yükü nedeni ile çelik çatısı çöken Edebali Stadyumumuzun yeniden yapım sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu süreci geçen hafta yıkımla birlikte başlattık. Yaklaşık bir ay sürecek olan yıkımdan sonra inşaat ihalemizi 20 Mayıs'ta yaptık. Şuanda normal ihale süreci devam etmektedir. Sözleşme imzalama sürecine geldikten sonra bir itiraz sürecinden sonra inşallah yer teslimi yapıp Edebali Stadyumumuzun yapımına büyük bir hızla başlanacak. Toplam 550 gün içinde stadımız Bilecik halkının hizmetine sunulacaktır." dedi.

"Çimlerimiz kalıp kalıp kesiliyor ve yeniden dönüş sağlanıyor"

Edebali Stadyumunun çimlerinin kesim süreci başladığını anlatan İl Müdürü Özdemir, "Çimleri kalıp kalıp kesiliyor ve spor tesisleri başta olmak üzere bir takım kamu binalarımızın bahçesine döşenerek tekrar geriye dönüşümleri sağlanıyor. Yıkım sürecinden itibaren stadımızdan çıkan bütün parça, malzeme, çim gibi ürünler değerlendirilecek. Bu süreçte stadımızın Bilecik'e kazandırılmasında her türlü desteği sunan Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bilecik 550 gün sonra bu güzel yatırımı açarak hizmet sunmaya başlayacağız" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı