550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak

550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, yıkımına başlanılan Edebali Stadının 550 gün içinde Bilecik halkının hizmetine sunulacağını belirterek, "5 bin 300 kişilik yeni stadımız 2 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bilecik'te 2014 yılının son günlerde yoğun yağış sonrası çatısı çöken ve o günden bugüne tam kapasite kullanılamayan Edebali Stadının yıkımına başlanıldı. 20 Mayıs tarihinde gerçekleşen inşaat ihalesinin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından stadın yeniden yapılması için 19 milyon TL'lik ödenek tahsis edildi.

"550 gün içinde stadımız Bilecik halkının hizmetine sunulacaktır"

Stadyumun 2023 yılında tamamlanması ve Bileciklilerin hizmetine sunacaklarını anlatan İl Müdürü Özdemir; "2014 yılında yoğun kar yükü nedeni ile çelik çatısı çöken Edebali Stadyumumuzun yeniden yapım sürecini başlatmış bulunmaktayız. Bu süreci geçen hafta yıkımla birlikte başlattık. Yaklaşık bir ay sürecek olan yıkımdan sonra inşaat ihalemizi 20 Mayıs'ta yaptık. Şuanda normal ihale süreci devam etmektedir. Sözleşme imzalama sürecine geldikten sonra bir itiraz sürecinden sonra inşallah yer teslimi yapıp Edebali Stadyumumuzun yapımına büyük bir hızla başlanacak. Toplam 550 gün içinde stadımız Bilecik halkının hizmetine sunulacaktır." dedi.

"Çimlerimiz kalıp kalıp kesiliyor ve yeniden dönüş sağlanıyor"

Edebali Stadyumunun çimlerinin kesim süreci başladığını anlatan İl Müdürü Özdemir, "Çimleri kalıp kalıp kesiliyor ve spor tesisleri başta olmak üzere bir takım kamu binalarımızın bahçesine döşenerek tekrar geriye dönüşümleri sağlanıyor. Yıkım sürecinden itibaren stadımızdan çıkan bütün parça, malzeme, çim gibi ürünler değerlendirilecek. Bu süreçte stadımızın Bilecik'e kazandırılmasında her türlü desteği sunan Bakanımız Dr. Muharrem Kasapoğlu başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Bilecik 550 gün sonra bu güzel yatırımı açarak hizmet sunmaya başlayacağız" dedi. - BİLECİK

550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak
550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak
550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak
550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Atilla Taş İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Okay Yokuşlu Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
550 gün sonra Bilecik yeni stadına kavuşacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 11:33:38. #1.15#

title