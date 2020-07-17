550 bin metrekare alanlık park Gebze'nin cazibe merkezi oldu
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550 bin metrekare alanlık park Gebze'nin cazibe merkezi oldu

İkinci etabı tamamlanan ve 550 bin metrekare alana sahip olan Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı şimdiden Gebze ilçesi merkezinde vatandaşların uğrak mekanı oldu.

550 bin metrekare alanlık park Gebze'nin cazibe merkezi oldu
17.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:03

Gebze'nin en büyük parkı; Tatlıkuyu Vadisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesine yapılan Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nın ikinci etabında çalışmalar geçen ay tamamlanmıştı. İlk etabıyla vatandaşların ilgi odağı olan Tatlıkuyu Vadisi, ikinci etabının hizmete sokulmasıyla Gebze'nin en büyük parkı oldu. İçerisinde birçok kentsel donatının olduğu Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı birinci ve ikinci etap halinde toplam 550 bin metrekare alana sahip.

YEŞİL ALANLAR ÇOĞALIYOR

Büyükşehir Belediyesi, kent geneline vatandaşların aileleriyle gönüllerince rahat vakit geçirebileceği, dinlenebileceği yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyor. Bu dev projelerden bir tanesi olan Gebze Tatlıkuyu Vadisi Mesire Alanı'nın ikinci etabı da önceki ay tamamlanarak Kocaeli'nin hizmetine sunuldu.

İKİNCİ ETAPTA BİN 500 METRE YÜRÜYÜŞ YOLU

İkinci etap kapsamında vatandaşların kullanabileceği bin 500 metre yürüyüş yolu ve 700 metre bisiklet yolu inşa edildi.İkinci etapta 10 adet sekizgen pergola oturma alanı, 14 adet Japon çatılı kameriye, mescit ve bay-bayan wc, 200 metrekare çocuk oyun alanı yapıldı. Ayrıca 140 metre travers merdiven, 4 adet araç için 3 adet yaya kullanımı için çelik üzeri ahşap kaplama köprü, 1 adet ahşap giriş kapısı, 630 metre V kanal ve 2 adet çeşme imalatları gerçekleştirildi.

16 BİN BİTKİ DİKİLDİ

Vatandaşların şehir içerisinde yeşil bir ortamda dinlenebilmesi için ikinci etapta ağaç ve çalı gruplarından oluşan 16 bin adet bitki dikildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, dikilen bu bitkilerin her zaman yeşil kalabilmesi için alana otomatik damla sulama sistemi kurdu. Ayrıca park içerisine 32 adet aydınlatma direği dikildi ve 55 araçlık otopark inşa edildi.

İKİNCİ ETAP İLE TOPLAM ALAN 550 BİN METREKARE OLDU

Gebze için çok önemli bir yaşam alanı olan, içerisinde spor ve piknik alanlarının olacağı Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabı, 150 bin metrekare yeşil alan üzerine kurulu olarak hazırlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Tatlıkuyu Vadisi, ikinci etabıyla daha da büyük hale geldi. Birçok sosyal donatı, alt ve üst yapının inşa edildiği Tatlıkuyu Vadisi ikinci etabıyla vatandaşların kullanabileceği yeşil alan arttırılmış oldu. Tatlıkuyu Vadisi birinci ve ikinci etabı birleşerek toplamda 550 bin metrekare alanıyla Gebze'nin en büyük parkı haline geldi.

Kaynak: Bültenler

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