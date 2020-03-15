550 Alman vatandaşı, KKTC'de 14 gün karantinada kalacak ALMANYA hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün Ada'da karantinada kalması şartı koydu.

ALMANYA hükümeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan 550 vatandaşının ülkeye geri dönmesi için 14 gün Ada'da karantinada kalması şartı koydu.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, bir turistte koronavirüs tespit edilmesiyle birlikte Alman yetkililerle temasa geçildiğini belirtti. Almanya'nın Güney Kıbrıs'taki Büyükelçiliği yetkililerinin 14 günlük gözlem süresine işaret ettiğini söyleyen Çağıner, "Alman yetkililer, turistlerin 14 gün boyunca gözlem altında kalmasını istedi. Bu süre 24'ünde bitiyor. 24 Mart'tan sonra Alman turistleri ülkelerine gönderebileceğiz" dedi. Çağıner, karantina altında olan turistlerin dışındaki vatandaşların ise ülkelerine gönderileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA