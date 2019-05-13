55 Yıldır Ayakkabı Boyayarak Evini Geçindiriyor

Batman'ın Gercüş ilçesinde 67 yaşındaki Abdullah Büdün, 55 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesini geçindiriyor.

Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Çavuşlu köyünden ailesiyle birlikte Batman'ın Gercüş ilçesine gelen Abdullah Büdün, henüz 12 yaşındayken ayakkabı boyamaya başladı. 12 yaşında başladığı ayakkabı boyacılığını 55 yıldır sürdüren Büdün, ilk boya sandığını dükkanında saklamaya başladı. Boyacılığın yanı sıra ayakkabı bağı, keçe satıp ayakkabı tamiratı da yaparak geçimini sağlayan Büdün, 3 çocuğunu da bu işten kazandığı parayla büyüttü.

Ayakkabı boyayarak ailesinin geçimini sağladığını belirten Büdün, "50 seneden fazladır ben buraya geldin ve burada evlendim. 12 yaşında boyacılığa başladım seyyar olarak başladım ve hala seyyar sandığım dükkanımda kalıyor. Ondan sonra askerliğe gittim ve askerlikten geldikten sonra dükkan açtım. Hem boya hem de tamir işi yapmaya başladım. 55 yıldır bu işi yapıyorum, 3 çocuk büyütüp okuttum iki tanesi öğretmen oldu bir tanesi de maliyede çalışıyor. Şu an ise eşimle birlikte yalnız yaşıyoruz. Allah çok şükürler olsun geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Müşterilerinden Tahsin Kaya ise Örken'in uzun yıllardır bu işi yaptığı ve ayakkabıları için kendisinin yanına geldiklerini söyledi. Kaya, "Uzun yıllardır bu dükkanda bu mesleği yapıyor. Sürekli ayakkabımı burada boyatıyorum ve çok güzel ayakkabı boyuyor, işin hakkını veriyor. Kendisinden memnunuz sürekli yanına geliyoruz. Bazen ayakkabımızı boyarken sohbet de ediyoruz. Hem sohbet ediyoruz hem de ayakkabımızı boyatıyoruz Allah razı olsun kendisinden çok memnunuz kendisinden" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İHA