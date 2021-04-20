55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
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55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı

İhlas Haber Ajansı / HASİBE KARADAĞ - Haberler | Güncel

55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini açıklamasının ardından 55 yaş üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşılamada yeni bir safhaya geçildiğini açıklamasının ardından 55 yaş üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Pandemiyle mücadele tüm dünyada devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 55 yaşından büyüklere aşı sırasını geldiğini duyurmuştu. Dün akşam saatlerinde başlayan aşılama için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gelen 55 yaş üstü vatandaşlar sırayla aşı odalarına alındı. Vatandaşların randevu saatleri geldiğinde ise kendileri için hazırlanan Sinovac veya Biontech aşılarından tercih ettikleri aşı, vatandaşlara yapıldı. Aşılama programı kapsamında 55 yaş üzerindeki vatandaşlar, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini seçerek aşı olabiliyor.

"Dün hak tanındı, çok yoğun başladık"

Hastanede yürütülen aşılama çalışmalarına ilişkin bilgi veren Dr. Rümeysa Çelikler, "Çok yoğun başladık. Dün hak tanındı, iki gündür aşırı yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Böyle de gitmesini umuyoruz. Çünkü ne kadar çok aşı yaparsak korona virüsten de kurtulma şansımız o kadar yüksek olur diye düşünüyoruz. Gün içinde randevusu alınan hiç kimseyi geri çevirmiyoruz. Böyle tehlikeli bir virüsle karşı karşıyayız, elimizde de bir nimet var. İki tane aşı var, ikisinin de koruyuculuğu var" ifadelerini kullandı.

"Dün sıra geldi bize 55 yaş üstüne, hemen randevumu alıp yaptırdım"

Aşı hakkının gelmesiyle birlikte hemen aşı randevusunu aldığını ifade eden vatandaşlardan Zahire Kanat, "Çok mutluyum, kızımla birlikte olduk. Dün sıra geldi bize 55 yaş üstüne, hemen randevumu alıp gelip yaptırdım. Kimsenin benim yüzümden hasta olmasını istemem. Bir yıldır içerideyim. Dikkat etsek, aşımızı olsak da bir an önce bitse diye düşünüyorum. 1 yıl dışarı çıkmadım bana bir şey olmadı. Bir an önce aşılarını olsunlar" dedi.

"Bu hakkı tanıdıkları için teşekkür ediyorum"

Herkesi aşı olmaya davet eden 58 yaşındaki Ünsal Uysal, "Öncelikle bu hakkı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Şu an tek kurtuluşumuz aşı gözüküyor. Maske ve mesafeye olduğunca dikkat ediyoruz ama aşı bizim tek kurtarıcımız olacak. Tek başımıza olacak bir şey değil, kul hakkı da var aşı olmayanlar mutlaka olsa iyi olur" şeklinde konuştu.

55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı
55 yaş üstü vatandaşlara aşılama başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASİBE KARADAĞ

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