55 yaş ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır?

55 yaş ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? soruları merak edilen konular arasında yer alıyor. 1 Şubat 2021 tarihinde 70 yaş üstünün aşılanmasının ardından 12 Şubat 2021 tarihiyle birlikte 65 yaş üstü vatandaşların aşılama işleminin yapılacağını duyurulmuştu. Son olarak 60 yaş üstü aşılanmasının başlamasının ardından bir sonraki kategori olan 55 yaş üstü merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı aşı takvimi 2021: MHRS ile aşı randevusu alma... 55 yaş ne zaman aşı olacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs aşı takviminin yayımlanmasının ardından belirli yaşlar için çalışmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 55 yaş üstü ve son olarak 55 yaş üstü kişilerin aşılama süreci hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 55 yaş üstü vatandaşların Cuma gününden itibaren aşı olmak için sisteme tanımlanacağını duyurdu. 55 yaş ne zaman aşı olacak? 55 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman başlayacak?

55 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

55 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

AŞI ALMA EKRANI İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.