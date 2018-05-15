55 Üründe Dünyada İlk 10 Sıradayız"

TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Türkiye'nin tarımda üretim çeşitliliğinde Çin, Hindistan, ABD gibi ülkelerle yarıştığını ifade ederek, "55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz." dedi.