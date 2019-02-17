Gürcistan Başbakanı Mamuka Bakhtadze, Avrupa'da sürdürebilir güvenliğin Karadeniz bölgesindeki güvenliğe bağlı olduğunu belirtti.

Bakhtadze, Almanya'da devam eden 55. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda "Doğu Avrupa'daki Güvenlik Meseleleri" konulu panelde yaptığı açıklamada, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin Avrupa Birliği (AB) ve NATO için son derece önemli olduğunu ifade etti.

Rusya'nın ülkesine ve Ukrayna'ya yönelik son yıllarda saldırgan bir politika yürüttüğünü belirten Bakhtadze, böylece bölgesel güvenliğin de zarar gördüğünü savunarak "2008'de Gürcistan'a ve ardından Ukrayna'ya karşı yapılan saldırılar nedeniyle güven ve barış ortamı tamamen zarar gördü." dedi.

Bakhtadze, Karadeniz bölgesindeki güvenliğin güçlendirilmesinin Avrupa ve Avrupa-Atlantik hattı için büyük önem taşıdığına işaret ederek "Benim düşüncem bu; Karadeniz'de güçlü bir güven ortamı sağlanmazsa Avrupa'da da sürdürebilir güvenlik olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinin işgal altında olduğunu hatırlatan Bakhtadze, "Rusya, Gürcistan'a yönelik agresif adımlar atmaya devam ediyor." diye konuştu.

Bakhtadze, ülkesinden tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'da insani kriz yaşandığına dikkati çekerek "Savaştan önce Tskhinvali bölgesinde (Güney Osetya) 120 bin kişi yaşıyordu. Şimdi orada 20 binden az kişi kaldı. Orada insani bir felaket var." dedi.

Rusya ve Gürcistan arasında 2008'de yaşanan ve Güney Osetya Savaşı olarak bilinen savaşın ardından, Rusya'nın Tiflis ve Moskova arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının maddelerine bugüne kadar uymadığını dile getiren Bakhtadze, Rusya'nın küresel güvenlik için tehditler yaratmaya devam ettiğini savundu.

Bakhtadze, Gürcistan'ın AB ve NATO ile entegrasyon sürecinde etkili adımlar atmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA