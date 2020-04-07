55 şahsa idari işlem yapıldı
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Emniyet Müdürlüğü, Düzce Valiliği, Düzce, 3. Sayfa

55 şahsa idari işlem yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Umumi Hıfzıssıhha meclisinin kararları sonrasında il genelinde 55 şahsa idari işlem yaptı.

07.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:18
55 şahsa idari işlem yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde Umumi Hıfzıssıhha meclisinin kararları sonrasında il genelinde 55 şahsa idari işlem yaptı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri'nce Düzce Valiliği Umumi Hıfzıssıhha meclisinin kararı ile riskli konumda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve yaş sınırı olmaksızın kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmamaları, park bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılması amacıyla Düzce Merkez ve ilçelerinde ekipler tarafından yapılan kontrollerde il genelinde 55 şahsa il hıfzıssıhha kurulunca alınan kararlara uyulmadığından dolayı idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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