55 milyon yıl öncesinin yanardağı bugüne ışık tuttu: İç yapısı 'çam ağacı'na benziyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
BBC

55 milyon yıl öncesinin yanardağı bugüne ışık tuttu: İç yapısı 'çam ağacı'na benziyor

03.12.2020 06:47 | Son Güncelleme: 03.12.2020 06:50
55 milyon yıl öncesinin yanardağı bugüne ışık tuttu: İç yapısı 'çam ağacı'na benziyor

Britanya adasının kuzeyinde Shetland Adaları ile Faroe Adaları arasında kalan bölgede bulunan sönmüş bir yanardağın ayrıntılı incelenmesiyle bazı şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı.

Britanya adasının kuzeyinde Shetland Adaları ile Faroe Adaları arasında kalan bölgedeki sönmüş bir yanardağın ayrıntılı incelenmesiyle bazı şaşırtıcı sonuçlara ulaşıldı.

Bir yanardağı dikey bir şekilde ortadan ikiye kesmek mümkün olsa içi nasıl görünürdü?

Birçok yanardağın ortasında büyük bir magma odacığı olduğu ve ince bir kanal ile bunun tepedeki yüzeye bağlandığı düşünülür. Bu yapı 'balon ve kamış' modeli olarak bilinir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Joe Biden'ın İran açıklamasında dikkat çeken 'Türkiye' sözleri
Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Kur'an-ı Kerim hakkındaki sözleri tepki çeken ilahiyatçı istifa etti
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi
Koronavirüs aşısında kimler öncelikli olacak? Bilim Kurulu 4 aşamayı belirledi

Ancak Guardian gazetesinde yer alan habere göre, Shetland - Faroe Havzası'nda gömülü sönmüş Erlend Yanardağı incelendiğinde daha farklı bir yapıyla karşılaşıldı.

Erlend Yanardağı en son 55 milyon yıl önce patlamıştı. Bugün ise Norveç Denizi'nin dibinde en az bir kilometre kalınlığında bir tortu altında gömülü duruyor.

İskoçya'daki Aberdeen Üniversitesi'nden Faye Walker ve ekibi, petrol aramak üzere açılan kuyulardan elde edilen üç boyutlu sismik görüntüleme ve diğer verileri bir araya getirerek fosilleşmiş yanardağın iç yapısına ışık tuttu.

, yanardağ içindeki "çam ağacı" türü bağlantılara işaret ediyor.

Magma içeren bölümün büyük bir odadan ziyade tıpkı çam ağacının dalları gibi birbiriyle bağlantılı bir şekilde ve uçlara doğru eğimli olduğu tespit edildi.

Bu yapı, belirli bir anda yanardağdaki magmanın sadece küçük bir kısmının erimiş halde bulunduğu düşüncesiyle paralellik gösteriyor.

Bu ise yanardağların patlamasını nelerin tetiklediğini anlamakta önemli görülüyor ve "ağacın dalları"na benzeyen yapısının kritik bir rol oynadığına işaret ediyor.

BBC

İlgili Haberler

Nasa: 4 Milyar Yıl Önce Mars'ta Mega-Sel Yaşandı
Nasa: 4 Milyar Yıl Önce Mars'ta Mega-Sel Yaşandı
Charles Darwin: Doğa bilimcinin milyonlarca dolar değerinde iki defteri 20 yıldır kayıp, Cambridge Üniversitesi 'Muhtemelen çalındılar' diyor
Charles Darwin: Doğa bilimcinin milyonlarca dolar değerinde iki defteri 20 yıldır kayıp, Cambridge Üniversitesi 'Muhtemelen çalındılar' diyor
Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor
Çin, 40 yıl sonra Ay'dan taş toplayan ilk ülke olmayı amaçlıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Bülent Arınç Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül
Tüm Haberler Rusya Terör Pfizer Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 55 milyon yıl öncesinin yanardağı bugüne ışık tuttu: İç yapısı 'çam ağacı'na benziyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.12.2020 06:51:35. #1.15#
title