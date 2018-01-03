55 Metrekarelik Butikten Gelinlik İhracatına

YETER ERDİNE - Gaziantep'te küçük bir butikle iş hayatına atılan Serpil Karuserci, bugün kendi markasıyla 22 ülkeye gelinlik ve abiye ihraç ediyor.



Dreamon Gelinlik Yönetim Kurulu Başkanı Karuserci, AA muhabirine, liseyi bitirdikten sonra üniversiteye başladığını ancak bazı nedenlerden dolayı eğitimini yarım bıraktığını anlattı. Daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde muhasebeci olarak çalışmaya başladığını dile getiren Karuserci, boş zamanlarında vitray, çiçek, batik, dikiş ve el sanatları gibi kurslara gittiğini söyledi.



Karuserci, evlenip çocuk sahibi olduktan sonra belediyedeki işinden ayrıldığını belirterek, şöyle konuştu:



"Çocuklarım ilkokula başlayınca tekrar iş hayatına dönmeye karar verdim. 1988 yılında 55 metrekare bir butik, gelinlik mağazası açtık. Bir personelim vardı. Önce hazır alıp sattık. İki ay sonra bir gurbetçi ailenin kızı geldi. Elindeki katalogda bulunan gelinliği dikmemi istedi. Malzemeleri temin edip, çeyizimdeki dikiş makinemi getirerek işe başladım. Çok güzel bir şekilde onu hazırladım. O zamana kadar hiç gelinlik dikmemiştim ama cesaretim vardı. Bu şekilde kendime güvenim geldi. Herkesin hayatında bir dönüm noktası vardır. Benim de hayatımın dönüm noktası da bu olmuştur. O günden sonra 'ben üretebilirim' dedim. 'Bundan sonra hazır almayacağım' dedim. Çok seri bir şekilde üretime başladık. Artık yerimiz çok küçük gelmeye başlamıştı. Bir yıl sonra 3 katlı bir mağazaya taşındık ve makineleri çoğalttık. Personeli artırıp, üretime hızla devam ettik."



Karuserci, 2000 yılında iki oğluyla Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir moda fuarına katıldığını ifade ederek, "Standımız defile alanının hemen arkasındaydı. Defileden çıkan bütün müşteriler standımıza geldi. Çok yüklü siparişler alıp döndük ancak gümrüklemeyi bilmiyorduk. Onun da üstesinden geldik. İki aylık bir termin süresi vardı. Bütün ürünleri çok güzel bir şekilde hazırladık, gönderdik. Müşteriler çok memnun kaldı. Böylece ihracat öykümüz başladı." diye konuştu.



Fuara katılan diğer ürünleri de inceleme fırsatı bulduğunu anlatan Karuserci, "Böylece devamlı çıtayı yükselterek, ilerledik. Ardından 'Dreamon' markamızın patentini 54 ülkede aldık." dedi.



22 ülkeye gelinlik ve abiye ihracatı



Karuserci, Gaziantep'te Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi açıldığında İtalyan bir tasarımcıdan 3 yıl danışmanlık hizmeti aldıklarını belirterek, "İşimizi geliştirmemizi sağladı. Ondan sonra yurt içine de açıldık. Yurt içinde şu anda birçok bayimiz ve ürün verdiğimiz mağazalar var." diye konuştu.



İhracata Almanya ile başladıklarını dile getiren Karuserci, bugün aralarında İtalya, Fransa, Hollanda ve İspanya'nın da bulunduğu 22 Avrupa ülkesine ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.



İhracat miktarını her yıl artırdıklarını kaydeden Karuserci, "Geçen yıl 15 bin gelinlik, 8 bin abiye ihraç etmiştik. Bu yıl ihracatımızı yüzde 20 artırmayı hedefliyoruz." dedi.



Karuserci, ev kadınlarına da iş verdiklerine dikkati çekerek, "200 kadar kadın, bizim için evlerinde işleme yapıyor. Bu yolla evini geçindiren, çocuğunu üniversitede okutan birçok kadın var. Onun yanı sıra iş yerimizde de pozitif ayrımcılık yapıp yüzde 90 kadın çalıştırıyoruz." dedi.