55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi
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55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

28.12.2019 23:04 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:06
55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi

'te düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipleri, yılbaşı öncesi denetimlerini arttırdı.

Vergi kaybı ile haksız rekabeti önlemek ve kaçakçılığın azaltılması amacıyla yapılan çalışmalarda merkez Şahinbey ilçesi Düztepe Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenlendi.

Depoda yapılan aramada gümrük kaçağı 55 litre şarap ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 55 litre kaçak içki ve 2 bin 136 süs eşyası ele geçirildi
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