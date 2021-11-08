ÇİĞ KÖFTE YİYİP AYRAN İÇEN 55 ÖĞRENCİ, ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, öğle yemeğinde okul kantininden aldıkları çiğ köfteden yiyip, ayran ve çorbadan içen 55 öğrenci mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Şehitler Mahallesi'ndeki Cahit Gönlübol Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğlen arasında kantinden aldıkları çiğ köfte, ayran ve çorbayı tükettikten sonra mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşayınca öğretmenlerine bilgi verdi. Öğretmenlerin durumu paylaştığı okul idaresi, sağlık görevlilerine ve polise haber verdi. Okula gelen sağlık görevlileri zehirlenme belirtisi gösteren 55 öğrenciyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyiye gittiği bildirildi. Polis, soruşturma başlatırken, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okul kantininden incelenmek üzere çiğ köfte, ayran ve çorba örneği aldı.