55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı
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55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı

17.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: 17.03.2021 19:53

55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda 232 kişi gözaltına alındı.

55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik 55 ilde düzenlenen operasyonda 232 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından

55 ilde 333 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda yakalanan ve POS cihazı ve çek-senet tefeciliği yaptığı belirlenen 317 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, şüphelilerden 232'si gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda çek-senet, tapu, POS cihazı, sahte para, kredi kartları, uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirilirken, operasyonların devam ettiği bildirildi.

55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı
55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı
55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı
55 ilde POS cihazı ve çek-senet tefecilerine operasyon: 232 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER

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