55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
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