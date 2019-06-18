55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "İkisi kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, bu ilaçlardan 39'u yerli üretim" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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