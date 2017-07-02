Sakarya'da düzenlenen 55. Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nde Hamza Köseoğlu başpehlivan oldu.



Akyazı Belediyesi tarafından Akbalık Güreş Sahası'nda organize edilen müsabakalarda 81 ilden katılan 928 güreşçi, 14 kategoride birbirine üstünlük kurmak için mücadele etti. Final müsabakasında Hamza Köseoğlu başpehlivanlık unvanını elde etti.



Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1956'da başlayan Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nin Kırkpınar'dan sonraki en büyük yağlı güreş organizasyonu olduğunu ileri sürdü.



Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri'nin 55'incisini düzenlediklerini ifade eden Akcan, "Bu yarışlara bazı istenmeyen sebeplerden ötürü 18 yıl ara verildi. Biz göreve geldikten sonra hemen başlattık. Biz 4'üncüsünü devam ettiriyoruz toplamda 55'incisi oluyor. Bu, ata sporumuzdur. Geçmişte tarihe altın harflerle yazdırdık. Bunu yaşatmak bizim görevimizdi, ağalarımızla devam ettiriyoruz. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyoruz. Festival havasına dönüştürüp 1 hafta boyunca etkinliklerle Akyazı'nın güzelliğini ortaya koyacağız."diye konuştu.



Akyazı Akbalık Güreş Ağası İdris Caymaz da 1956'da başlayan güreşlere 1986'da talihsiz bir olay nedeniyle yaklaşık 20 yıl ara verildiğini hatırlattı.



Akyazı Belediyesi ile güzel bir atmosferde geleneği sürdürmeye çalıştıklarını vurgulayan Caymaz, "Burası Kırkpınar'ın son provası. Türkiye'de sayılı güreşlerden bir tanesi. Allah güzel güreşler nasip etsin. Güreşçilerimize başarılar diliyorum. Güreşçileri heyecanlandırmak ve daha iyi güreşe motive etmek için her sene olduğu gibi 295 çeyrek altın, 24 ayar altın kemer takdim edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren güreşçilere ödülleri takdim edildi.