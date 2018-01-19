55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karne aldı

Karne dağıtım sırasında veliler, çocuklarının fotoğraf ve görüntülerini çekmek için adete birbirleriyle yarıştı.

KİLİS - Kilis'te, 2017-2018 eğitim öğretim döneminde yarı yıl tatiline giren 55 bin Türk ve Suriyeli öğrenci karnelerini aldı.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların eğitime başlaması nedeniyle 15 Temmuz İlk ve Orta okuluna gelerek karne dağıtım törenine katıldı.

Vali Mehmet Tekinarslan, 15 Temmuz İlk ve Orta okulunu ziyaret eden protokol üyeleri öğretmenlerle bir toplantı yaptı. Daha sonra sınıfları gezen Vali Mehmet Tekinarslan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğrencilere karnelerini dağıttılar

2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 23 bin Suriyeli 32 bin Türk öğrenci olmak üzere 55 bin öğrenci eğitim görüyor. Karne dağıtım sırasında veliler, çocuklarının fotoğraf ve görüntülerini çekmek için adete birbirleriyle yarıştı.