55 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkelerine Gidiyor
KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan 55 bin Suriyelinin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.
KURBAN Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek için online randevu alan 55 bin Suriyelinin, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçişleri sürüyor.
Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen 55 bin Suriyeli, Kilis Valiliği'nin izniyle online randevu oluşturdu. Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, sıcak havaya rağmen saatlerce bekliyor. İşlemleri tamamlanan Suriyeliler, sınırı geçip, ülkelerine gidiyor. İşlemlerini tamamlayıp ülkesine geçen Suriyelilerin sayısının 6 bini aştığı belirtildi. - Kilis