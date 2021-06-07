55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu
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55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Ekonomi

55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu Menteşe Belediyesi Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük tarım arazisinde 55 bin ata tohumunu toprakla buluşturdu.

55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu

Menteşe Belediyesi Kafaca Mahallesindeki 7 dönümlük tarım arazisinde 55 bin ata tohumunu toprakla buluşturdu.

MUĞLA - Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında başlattığı yerli üretim çalışmaları ile ata tohumlarına sahip çıktıklarını ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, işçilerle birlikte ata tohumundan üretilen yerli domates, biber, patlıcan, salatalık, yayla kavunu ve yayla karpuzu fidesinin dikim törenine katıldı.

Menteşe Belediyesi Ortaköy Mahallesi'nde Belediyenin mülkiyetindeki serasında koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında tarım arazilerinde yerli ata tohumu çalışmasına başlamıştı.

Başkan tarlaya indi

Kafaca Mahallesi'ndeki 7 dönümlük tarım arazisinde işçilerle birlikte tarlaya inen, fide dikim törenine katılan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe bir tarım kenti. Çalışmalarımız ve projelerimize de bu doğrultuda planlıyoruz. Yerli Ata tohumlarımıza sahip çıkıyor, üreticilerimize sahip çıkıyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz yıl pandemi sürecinde önceliğe aldığımız yerli üretim çalışmalarımıza bu yıl da devam ettik. Kafaca Mahallemizdeki 7 dönümlük tarım arazimize yine kendi seramızda ürettiğimiz 55 bin yerli ata tohumu domates, biber, patlıcan, biber, salatalık, yayla kavunu ve yayla karpuzu fidesini toprakla buluşturduk. Bu tohumların içinde Büyükşehir Belediyemizin Ata Tohum Merkezinde temin ettiğimiz yerli tohumlar da bulunuyor. Ayrıca kuraklık uyarısı yapılan Muğlamızda dikilen fidelerimizi yağmurlama sistemiyle suluyor, tasarruf sağlıyoruz" dedi.

Kadın üretici kooperatiflere destek

Sağlıklı bir geleceğe, iyi planlanmış tarım uygulamaları ile ulaşabileceklerini kaydeden Başkan Gümüş "Geleceğimiz üretimde. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyorsak bunu yerli ata tohumlarımıza sahip çıkarak, onları üreterek ve toprağımızı işleyerek ulaşabiliriz. Salgın süreci tarımsal üretimin ve yerli tohumun ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bizim bugün tarlaya diktiğimiz bu ürünlerin hepsi yerli ata tohumu. Buradan elde ettiğimiz yerli ürünleri ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız gibi aşevimizde yemek yapımında da değerlendireceğiz. Gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde eden bir kentte yaşıyoruz. Bereketli topraklarımız var. Bu bilinçle ata tohumlarımıza sahip çıkacak, üreticilerimize özellikle kadın üretici kooperatiflerine destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Menteşe Belediyesi'nin kendi serasında ürettiği 55 bin ata tohumu sebze fidesi Hasat Şenliği'nde toplanacak.

55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu
55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu
55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu
55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu
55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu
55 bin ata tohumu fideleri toprakla buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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