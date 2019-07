55 at için üniversitedeki ilk hasat

İSTANBUL Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya (İÜ-C) bağlı Veteriner Fakültesi Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) at sayısı 55'i buldu. Artan yem ihtiyacı ve maliyeti karşılamak amacıyla öğretim üyeleri, öğrencilerle birlikte üniversitedeki dev arazide hububat ekti ve ilk hasat yapıldı.

MYO Müdürü Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz, İÜ-C'nin Avcılar Kampusü'nde MYO'da sayıları artan atlarının ihtiyacı olan yem ürünlerini karşılamak için üniversite arazisini bu yıl ilk kez ekip-biçmeye karar verdiklerini söyledi. Prof.Dr. Gündüz, İÜ-C Rektörlüğü ve Veteriner Fakültesi yönetimin onay ve desteğini aldıktan sonra ellerinde yeterli altyapı olmadığı halde tüm zorlukları göze alarak Küçükçekmece Gölü'ne çok yakın bulunan üniversite arazisinde kolları sıvadı. Prof.Dr. Mehmet Can Gündüz, aylarca kendisi de uzun süre tarlada çalışırken, zaman zaman çapa, ilaçlama çalışmaları ve hasada da yardım etti, traktör de kullandı, bunaltan yaz sıcağında biçer döverden inmedi. Gündüz, kısıtlı olanaklar nedeniyle oldukça zorlu ve büyük özveri gerektiren 500 dönüm tarladaki çabalarının sonuçlarını başaklar boy verince almaya başladıklarını belirtirken, DHA muhabirine şunları anlattı:

"NE TRAKTÖRÜMÜZ, NE PULLUĞUMUZ VARDI"

"Üniversitedeki araziyi ekip-biçmeye karar verdik. Ancak, bu amacı gerçekleştirmek için ne bir römorkumuz, ne pulluğumuz ve ne de bir traktörümüz vardı. Kullandığımız traktörü, büyük bir yetiştirici 1 yıllığına bize temin etti. Römorku başka yerden temin ettik ettik. En önemli sorunumuz, daha önce ekilip- biçilmeyen tarlanın düzenlenmesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) büyük destek aldık. Yabani otların, arazinin temizlenmesinde, yol açılmasında, etrafının çitle örülmesinde büyük emek harcadılar. Üniversite ve fakülte yönetimi de büyük destek verdi. Ekim veya hasat, döneminde çalışacak işçimiz, şoförümüz yoktu. Her şeyi, öğretim üyeleri, nalbant ve öğrencilerimizle yaptık. Zirai amaçlı ürünleri ilk defa ekiyoruz. Bu konuda tecrübemiz yoktu. Sadece danışmanlık hizmeti aldık. Öğrenci ve öğretim üyeleri olarak tarlanın hazırlanmasını, ekim, biçimi, hasadı, balyayı hep birlikte yaptık."

"AMAÇ ATLARIN İHTİYACINI KARŞILAMAK"

MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Can Gündüz, Avcılar'daki üniversite arazilerini ekip biçerken ziraat yapıp para kazanmayı değil, atların ihtiyacını karşılamayı hedeflediklerini vurguladı. Prof.Dr. Gündüz, şöyle devam etti;

"Yüksek okulumuz 2002 yılında kuruldu. Geçmişte atçılık kültürü sayesinde birçok savaşları kazandık, kültürümüzü dünyaya yaydık. Günümüzde bunu devam ettiremedik. Akademik anlamda dünyanın başarılı ülkeleri arasına girmek istiyoruz. Bir İngiliz atasözü, 'Ata hakim olan dünyaya hakim olur' der. Bilimsel anlamda daha ileriye gidebilmek, çalışmalarımıza daha fazla kaynak ayırabilmek ve gelirini arttırmak için döner sermaye oluşturduk. Halka yönelik binicilik eğitim vermenin yanı sıra atların beslenmesi için bu projeye başladık. Sonuçta hasada; bu mutlu güne ulaştık. Yeni dönemde Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pekdemirli ve İBB yönetiminden alabileceğimiz destekler işimizi kolaylaştıracaktır. Buradan elde edilen hasatla elde edilen saman atların ihtiyacına yetmeyecek ancak, önemli bölümünü karşılayacak. Bizim için büyük ölçüde rahatlatıcı olacak. Hasattan elde edilen buğdayın satışından elde edilecek para yine atların beslenmesi için harcanacak."

MYO öğretim üyelerinden İbrahim Kurban, atların yetiştirilmesinde kaba yemlerin oldukça önemli olduğunu, bu yıl ekip-biçtikleri tarladaki hububatın samanlarını kurutup ot ambarlarında stokladıklarını belirtirken, "Daha önce otları Ağrı, Iğdır gibi yerlerden alıyorduk. Bu sene ve ilerleyen senelerde ot ve yem ihtiyacımızı karşılayabileceğiz. Sene sonunda elde ettiğimiz yemlerle ihtiyacımızın ne kadarını karşıladığımızı göreceğiz. Üniversitemizde 55 saf kan atımız var. Yarış sektörüne at yetiştiriyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimize tay bakımı ve yarış hayatını da öğretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

