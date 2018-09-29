54 Yıllık Terzi Yıllara Meydan Okuyor

Samsun'un Alaçam ilçesinde 13 yaşında çırak olarak başladığı terzilik mesleğini 54 yıldır sürdüren 67 yaşındaki Salih Büyükkal, adeta yıllara meydan okuyor.

Bir dönemin gözde mesleklerden olan terzilikle uğraşan Büyükkal, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet ederken, vatandaşların da artık terziler yerine hazır giyim ürünlerini tercih ettiğini ifade etti. Her bayramda müşterilerinin istekleri doğrultusunda takım elbiseleri yetiştirmek için sabahlara kadar çalışan terziler, hazır giyim ürünlerinin artmasıyla geçmiş günlerini arar hale geldi. Çıraklıktan gelip 54 yıldır terzilik mesleğiyle uğraşan terzi Salih Büyükkal da gelişen teknolojiye direnmeye çalışıyor.

"Çırak yok, teknolojiye karşıda direniyoruz"

Büyükkal, "1964 yılında ilkokulu bitirince Alaçam'da terzi Ragıp Özaydın'ın yanında mesleğe başladım. Daha sonra Saim Özdemir ustamın yanında devam ettim. Ustam 1969 yılında askere gidince dükkanı bana bıraktı. Askerden gelene kadar da dükkanı çalıştırdım. Acemi birliğim hariç usta birliğimde de terziliğime devam ettim. Yanıma çırak vermek isteyenlerden mevsimi geldiğinde 2-3 tane çırak aldım. Onları yetiştirdim. Onların her biri Bursa'da, İstanbul'da, Alaçam'da bu işi yapıyor. Kendi oğullarımdan birini yetiştirdim. Onun da terzi dükkanı var. Eskiden çırak bulma şansımız vardı. Benim çocuğumu almıyorsun diye darılan vardı fakat bugün teklif bile eden yok. O bakımdan da üzgünüz. Tabii ki o yıllarda konfeksiyon olmadığı için terzilik rağbet görüyordu. Bayramlarda, ramazanlarda sahura kadar çalıştıklarımız çok olmuştur. Ama bugün meslek biraz yıprandı, dejenere oldu. Terziliğe pek rağbet kalmadı. Fakat mesleğimi hala severek yapmaktayım. Gücümüz yettiğince de yapmaya çalışacağım. Teknolojiye karşıda direniyoruz. Mesleğimden memnunum. Bu meslekle 2 erkek, 2 kız çocuğu yetiştirdim. Geçinip gidiyoruz" dedi. - SAMSUN