54 yılın en zor kalayı
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54 yılın en zor kalayı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan Yunus Erişken, 54 yıllık meslek hayatında 'en zor kalay' işini yaptı.

54 yılın en zor kalayı
18.06.2020 09:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:42

Amasya'nın Suluova ilçesinde kalaycılık mesleğinin son temsilcisi olan Yunus Erişken, 54 yıllık meslek hayatında 'en zor kalay' işini yaptı.

Suluova ilçesinde yaşayan kalaycı ustası 64 yaşındaki Yunus Erişken, 10 yaşında çırak olarak başladığı kalaycılık mesleğini severek yapıyor. İlçede mesleğin son temsilcisi olan Erişken, 54 yıldır yaşatmaya çalıştığı mesleğini istikrarla devam ettiriyor. Evinin yan tarafındaki iş yerinde tek başına kalaycılık mesleğini sürdüren Erişken, 10 yaşından bu yana aynı işi yaptığını belirterek, müşterilerinin çoğunu yakın illerden ve köylerden gelen kişilerin oluşturduğunu söyledi.

Kalaycı olarak yetiştirecek eleman bulamadığını, kendisinden sonra bu işi yapacak kimsenin kalmayacağını anlatan Erişken, "Ben bu mesleğimi çok seviyorum ve severek yapıyorum. Fakir aile çocuğu olduğumuz için okuyup bir tahsil yapma şansımız yoktu ve bir sanat edinmek mecburiyetinde idik. Kendimizi kurtarmak için bu mesleğe atıldık ve sanatı öğrendik. Bu sanat bambaşka bir sanat" dedi.

"54 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir kazana denk geldim"

Müşterisinin getirdiği tarihi kazanı gururla kalayladığını söyleyen Yunus Erişken, "54 yıllık meslek hayatımda ilk defa böyle bir kazana denk geldim. Tahmin ediyorum ya Osmanlı ya da Selçuklular döneminden kalma ve en az 500 yıllık olduğunu düşünüyorum. Kulplarına bakılırsa dövme bakırdır, çok güzel işçiliği var. Şu an bu işçiliği yapacak hiçbir usta yok. Daha önce çok kalay yaptım ama bu işçiliğe ilk defa rastladım. Bu kazanın kalay işi bana nasip olduğu için çok mutluyum" diye konuştu.

"Alın teridir, harcama ile bunun parası bitmez"

Kalaycılık mesleğinin çok bereketli bir iş olduğunu vurgulayan kalaycı ustası Erişken, "Bu mesleğin parasını helalinden kazanırsın, Allah'ta birine bin katar. Bu mesleği yapan yok bitti ama ben üzülüyorum bu meslek devam etsin, kaybolmasın istiyorum. Yaparım diyene söz veriyorum işi 3 ayda öğretir dükkanımı teslim ederim. Yeter ki bu sanatı sürdürsün" şeklinde konuştu.

Farklı mesleklere yöneldiğini ve işi öğrenemediğini ifade eden Bünyamin Erişken ise, "41 yaşındayım, amcam yarım asrı aşkın süredir bu mesleği yapıyor. Mesleği bıraktıktan sonra bölgede bu mesleği devam ettirecek kimse yok. Bazen pişmanlık duyuyorum, keşke farklı mesleklere yönelmeden önce bu mesleği yapsaydık diyoruz" ifadelerini kullandı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Manşet

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