54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor

54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor
07.05.2020 12:10 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:10

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Halis Yetkin, 40 yıldır yol ve kader arkadaşlığı yaptığı 54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Halis Yetkin, 40 yıldır yol ve kader arkadaşlığı yaptığı 54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor.

1977 yılından bu yana kamyonculuk yapan Yetkin, ikinci sahibi olduğu Ford marka kamyonuyla şehirlerarası sefer yapmaya devam ediyor. Kamyonuyla arasında duygusal bir bağ gelişen Yetkin, kamyonunun tüm huyunu bildiğini ve onu değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.

Kamyonunun ikinci sahibi olduğunu belirten Yetkin, borçlanmaktan korktuğu için kamyonunu değiştirmediğini dile getirdi. Kamyoncu arkadaşlarının krediyle kamyonlarını değiştirdiğini vurgulayan Yetkin, "Hep arkadaşlar kamyonlarını değiştirdi ben değiştirmedim, borçtan korktuğum için. Bunda huzurluyum, mutluyum. Çok kamyoncu arkadaşlarım Esnaf Kefalet gibi yerlerden bankalardan 50 milyar 100 milyar 200 milyar kredi çektiler. Hepsi Mahmutlar'da cezaevinde yatıyor. Ben özgür yaşıyorum arabama sahip oldum" dedi.

Yaşlı kamyonuyla Adana, Mersin, Diyarbakır, Batman, Siirt gibi illere yük taşıdığını söyleyen Yetkin, "Kamyonumla mutluyum, huzurluyum. Artık her şeyini öğrenmişim, hangi tekerde hangi bilyede karınca var döndüğü zaman seziyorum. Tamirciye götürdüğümde şu tekeri açalım diyorum. 'Ya ne var o tekerde' diyor usta. 'Sen bir aç iç bilyede karınca var' diyorum. Açtırıyorum sandığımda yedek oluyor. Kendim yağlıyorum, taktırıyorum, devam ediyorum. Her şeyini biliyorum. 40 yıldır yol arkadaşım. daha plakam bile orijinal plakadır. Yollarda bazen 90 doğumlu polis durduruyor. 'Kardeşim senin bu plakan sahte midir, TR de yok' diyor. 'Toprağım bu istihbarat arabasıdır. Bende devlettenim MİT'im" diyorum. 'Tamam toprağım devam et' diyor. Ne bilecek 90 doğumlu polis" diye konuştu.

40 yıllık yok arkadaşının ikinci oğlu gibi olduğunu belirten Yetkin, kamyonunu satmayı düşünmediğini, ileride hatıra olarak bir yere bırakacağını söylüyor.

Gazipaşa'nın en mutlu kamyoncu olduğunu ifade eden Yetkin, "Arabamda teyp yok, teker sesi dinliyorum, bilye sesi dinliyorum. Şanzıman, diferansiyel sesleri bana yetiyor zaten. Teybe de gerek yok" şeklinde konuştu.

Yeni nesil kamyonculara borçlanmamaları yönünde tavsiyede bulunan Yetkin, "Borçlanmasınlar, yuvalarını yıkmasınlar. Hanımları ile akşam yatsınlar, sabah kalksınlar. Ben bunu istiyorum. Aşırı borçlanırlarsa 2-3 senede ayrılırlar, boşanırlar bu meslek bunu yapar" dedi.

Kendisini Gazipaşa'nın en eski kamyoncusu olduğunu, yanında veya birlikte çalıştığı kamyoncuların bu işi bıraktığını belirten Yetkin, 3-4 sene daha kamyonculuğa devam etmek istediğini söyledi. Eşinin kamyonculuğu bırakmasını istediğini ancak kendisinin kamyonundan ayrılırsa hastalanmaktan korktuğu için bırakmayı düşünmediğini ifade eden Yetkin, şunları söyledi:

"Çok huzurluyum bırakırsam hastalanırım diye korkuyorum. Hiç sıkıntı yok bunun içinde yattığımda rahat ediyorum. Biraz da havalar yağdığı zaman. Hanım bırakmamı istiyor da bırakmıyorum. Tek çocuğum var o da okudu zaten Antalya'da esnaf. Daha 3-4 sene çalışayım diyorum. Kamyonuma kardeş gibi alışmışım ben bunsuz yaşayamam. Geçenlerde 15 gün Antalya'da koydum her gece rüyama girdi. Arabamın yanına gittiğim zaman öptüm bir arabamı." - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı Haber
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak Haber
Tarım ve Orman Bakanlığı için 2.153 personel alımı başvuruları 15-22 Mayıs'ta yapılacak
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı Haber
Koronavirüsten hayatını kaybeden vatandaşın temaslı olduğu 154 kişi izolasyona alındı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi Haber
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü Haber
En sevdiği futbolcuları açıklayan Aycan'a Sercan'ın verdiği tepki, yarışmacıları güldürdü
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün 13 yeni belirtisini daha listeye ekledi
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Sağlık Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonlarında koronavirüse karşı alınması gereken önlemleri açıkladı
'Ölmek ne garip şey anne' notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Anadolu'nun simgesi alageyiklerin sayısı, 54 yılda 7'den 500'e yükseldi
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Altının gram fiyatı 393,6 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Eşinden boşanan kadın, kendiliğinden tutuşan eşyalarına karşı yardım istiyor
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
4 camiyi talan eden hırsız, elindeki dövme sayesinde yakalandı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
Son Dakika: Cerrahi maskeler KDV dahil en fazla 1 liradan satışa sunulacak
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Salgına rağmen dışarı çıkan vatandaşın ilginç bahanesi: Trabzonluyum, darlandım
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Akrep burcunda Dolunay 2020! Burçlara etkileri neler?
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
İftardan sonra art arda sigara yakmak kalp krizi ve ölüm riskini artırıyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Almanya Kulüpler Birliği kararını verdi, Bundesliga 15 Mayıs'ta başlıyor
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ömer Çelik Ziya Selçuk Deniz Gezmiş Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sibel Can Ebru Gündeş Nur Yerlitaş Safiye Soyman
Spor Neymar Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Nenad Bjelica Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Mayıs Haziran Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: 54 yaşındaki kamyonuna gözü gibi bakıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 12:49:05. #1.15#
title