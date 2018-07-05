54 yaşındaki Hülya Avşar, Fiziğiyle Genç Kızlara Taş Çıkarttı
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Avşar kızı turkuaz elbiseli fotoğrafı takipçileri tarafından çok beğenildi.
GENÇ KIZLARA TAŞ ÇIKARDI
Hülya Avşar, paylaştığı fotoğraftaki kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı. Avşar, kızının paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni aldı.
HAVUZ FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU
En iyi sporun yüzmek olduğunu söyleyen ve yaptığı su sporlarıyla da kendisinden söz ettiren Avşar, sosyal medya hesabından paylaştığı son videosunda havuzunda yüzerken görülüyor.
YORUMLAR (28)
-
Akilli kadin zeki ve medyayi iyi kullanip lehine çevirebilen bi ünlüCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Devam dedik, zamlar peş peşe geldi. Demek önce bizim oyumuzu almayı bekliyorlarmış. Enayiyim benCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
-
Gençken ne çektirdin bize be HÜLYA.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
54 AMA HALA GÜZELLİĞİ İLE BENİ BİLE BAŞTAN ÇIKARIYOR.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırTERZİ CEMAL: Aslı hanım ateşinizi buradan fark ettik, çok sağolun...2 Yayından Kaldır