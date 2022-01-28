54 SUÇ KAYDI BULUNAN MOTOSİKLET HIRSIZI YAKALANDI

OSMANİYE'de daha önceden 54 ayrı suçtan kaydı bulunan motosiklet hırsızlığı şüphelisi İ.T. (29), polis tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Alibekirli Mahallesi'nde bir apartmanın bahçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgeye giden ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Kayıtları izleyen polis, şüphelinin daha önceden 54 çeşitli hırsızlık suçuna karışan İ.T. olduğunu tespit etti. Şüpheli, yapılan fiziki takiple yakalanıp gözaltına alındı. Hakkında, adli işlem başlatılan İ.T., emniyetteki ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi. Görüntülerde ise şüphelinin park halindeki motosikletin yanına gelerek direksiyon kilidini kırdıktan sonra iterek bölgeden uzaklaştığı yer aldı.