54 suç kaydı bulunan şahıs motosiklet çalarken yakayı ele verdi - Haberler
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54 suç kaydı bulunan şahıs motosiklet çalarken yakayı ele verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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54 suç kaydı bulunan şahıs motosiklet çalarken yakayı ele verdi

Osmaniye'de çeşitli suçlardan 54 kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde olan motosikleti çalarken önce kameralara ardından polise yakalandı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de çeşitli suçlardan 54 kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi şahıs, park halinde olan motosikleti çalarken önce kameralara ardından polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri apartmanın bahçesinde park halindeyken çalınan motosikletin bulunması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kameralarını inceleyen ekipler motosikleti çalan şahsın çeşitli suçlardan 54 kaydı olan İ.T. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından adresi belirlenen İ.T. yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan İ.T. hakkında hırsızlık suçundan adli tahkikat başlatıldı. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Osmaniye, 3. Sayfa, Haber

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