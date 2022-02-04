"54. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri"nin adayları açıklandı

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) tarafından bu yıl 54. kez düzenlenen "Türkiye Sineması Ödülleri"nin adayları belli oldu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SİYAD üyelerinin 2021'de Türkiye'deki sinemalarda gösterime giren tüm uzun metraj yerli yapımlar üzerinden gerçekleştirdiği oylama sonucunda, başta "En İyi Film" olmak üzere 11 dalda 10 aday seçildi.

Açıklanan 2021 Türkiye Sineması SİYAD Ödülleri kapsamında

"En İyi Film" dalında "Aşk, Büyü vs.", "Bağlılık: Hasan", "Bilmemek", "Gölgeler İçinde" ve "Hayaletler" yapımları yer alırken, "En İyi Yönetmen" dalında Semih Kaplanoğlu, Azra Deniz Okyay, Erdem Tepegöz, Ümit Ünal ve Leyla Yılmaz yarışacak.

"En İyi Senaryo" kategorisinde "Sen Ben Lenin" adlı yapımla Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan, "Hayaletler" ile Azra Deniz Okyay, "İnsanlar İkiye Ayrılır" ile Tunç Şahin, "Aşk, Büyü vs." ile Ümit Ünal ve "Bilmemek" ile Leyla Yılmaz aday oldu.

Ünlü oyuncular "En İyi Oyuncu" ödülüne aday

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülü için Burcu Biricik, Ece Dizdar, Dilayda Güneş, Senan Kara, Selen Uçer, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü için de Numan Acar, Ozan Çelik, Oktay Çubuk, Murat Kılıç ve Emir Özden yarışacak.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Deniz Altan, Pınar Deniz, Nezaket Erden, Hasibe Eren ve Nalan Kuruçim, "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" dalında Erdem Akakçe, Eren Çiğdem, Saygın Soysal, Levent Üzümcü ve Alican Yücesoy seçilen isimler oldu.

"Sen Ben Lenin" filmi ile Barış Diri, "Gölgeler İçinde" ile Greg Dombrowski, "Bir Nefes Daha" ile Angus Macrae ve Timo Rositzky, "Aşk, Büyü vs" ile Ümit Ünal, "Hayaletler" ile Ekin Üzeltüzenci "En İyi Müzik" kategorisi adayı olurken, "En İyi Kurgu"da "Hayaletler" ile Ayris Alptekin, "Bilmemek" ile Osman Bayraktaroğlu, "Bağlılık: Hasan" ile Semih Kaplanoğlu, "Cemil Şov" ile Evren Luş, "Bir Nefes Daha" filmi ile de Kristen Swanbeck ve Özcan Vardar yarışacak.

"En İyi Görüntü Yönetimi" ve "En İyi Sanat Yönetimi" kategorilerinde de 5 filmin görüntü ve sanat yönetmenine ödül verilecek.

Belgesel, kısa film ve fantastik film dallarındaki SİYAD Ödülü adayları ise ilerleyen günlerde belirlenecek.