54 Şehrin Su Yöneticisi Gaski Projelerini Gezdi

İki günlük çalıştay için Gaziantep'te bulunan 135 il ve ilçe belediyelerinin su yöneticileri "2. İçmesuyu Temin ve Dağıtımı Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Çalıştayın" dan sonra GASKİ'ni tesislerini ve projelerini gezme fırsatı buldular.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'in de eşlik ettiği gezi heyeti, GASKi Genel Müdürlüğü Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisi, Uluslararası Akredite Laboratuar binası ve GASKİ İçmesuyu SCADA sistemini gezdiler. Tesisler hakkında katılımcılara bilgi veren Sönmezler, katılımcıların Gaziantep'ten memnun ayrıldığını ifade etti.