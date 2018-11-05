54 Şehrin Su Yöneticileri Gaski Projelerini Gezdi

Türkiye'nin 54 değişik kentinden Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. İçme Suyu Temin ve Dağıtımı Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Çalıştayı" için Gaziantep'e gelen su yöneticileri GASKİ'nin projelerini gezdiler.

İki günlük çalıştay için Gaziantep'te bulunan 135 il ve ilçe belediyelerinin su yöneticileri "2. İçme Suyu Temin ve Dağıtımı Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Çalıştayı"dan sonra GASKİ'nin tesislerini ve projelerini gezme fırsatı buldular.

GASKİ Genel Müdürü Hüseyin Sönmezler'in de eşlik ettiği gezi heyeti, GASKi Genel Müdürlüğü Hacıbaba İçmesuyu Arıtma Tesisi, Uluslararası Akredite Laboratuar binası ve GASKİ İçme Suyu SCADA sistemini gezdiler. Tesisler hakkında katılımcılara bilgi veren Sönmezler, katılımcıların Gaziantep'ten memnun ayrıldığını ifade etti. - GAZİANTEP