54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Cihanoğlu atandı 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu atandı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı genel atamaları Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, Bolu'da konuşlu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'na atandı.

Tuğgeneral Güngör'ün yerine ise Kilis'te konuşlu 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı 1'inci Hudut Alay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu getirildi.

Kaynak: AA